Shell выделит $3,5 млрд на обратный выкуп акций

Прибыль британской нефтегазовой корпорации Shell в первом квартале снизилась почти на 20%, составив $7,7 млрд. Впрочем, такой результат оказался существенно лучше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG, — они ожидали прибыль $6,5 млрд. Shell также объявила о программе обратного выкупа акций на второй квартал — как и в первом, она выкупит акции на $3,5 млрд. Компания выплатит за первый квартал дивиденды в размере $0,34 на акцию.