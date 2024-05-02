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Shell выделит $3,5 млрд на обратный выкуп акций

Прибыль британской нефтегазовой корпорации Shell в первом квартале снизилась почти на 20%, составив $7,7 млрд. Впрочем, такой результат оказался существенно лучше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG, — они ожидали прибыль $6,5 млрд. Shell также объявила о программе обратного выкупа акций на второй квартал — как и в первом, она выкупит акции на $3,5 млрд. Компания выплатит за первый квартал дивиденды в размере $0,34 на акцию.

Источник: Reuters

Снижение прибыли Shell было ожидаемым — как и в случае с другими нефтегазовыми компаниями, это связано с общими тенденциями на нефтяном рынке: коррекцией цен после резкого роста в 2022 году из-за военного конфликта на Украине.

Улучшение результатов Shell в сравнении с прогнозами вызвано, в частности, некоторым ростом цен на нефтепродукты с начала года. Повышение цен на них в числе прочего связано с нарушением грузоперевозок по Суэцкому каналу и атаками беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Котировки акций Shell после выхода отчетности повысились на 1,4%, с начала года они выросли примерно на 14%.