Shell выделит $3,5 млрд на обратный выкуп акций

Снижение прибыли Shell было ожидаемым — как и в случае с другими нефтегазовыми компаниями, это связано с общими тенденциями на нефтяном рынке: коррекцией цен после резкого роста в 2022 году из-за военного конфликта на Украине.
Улучшение результатов Shell в сравнении с прогнозами вызвано, в частности, некоторым ростом цен на нефтепродукты с начала года. Повышение цен на них в числе прочего связано с нарушением грузоперевозок по Суэцкому каналу и атаками беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Котировки акций Shell после выхода отчетности повысились на 1,4%, с начала года они выросли примерно на 14%.