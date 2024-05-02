Сенат Казахстана одобрил продление транзита российской нефти в Китай

Сам протокол был подписан 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Речь идет о соглашении между «Роснефтью» и китайской CNPC о поставках 100 млн т нефти в течение следующих десяти лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая.