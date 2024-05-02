РСПП попросил пересмотреть механизм определения платы за аренду портов

Но, по мнению РСПП, эти правила, напротив, «подрывают» инвестиционный потенциал всей портовой индустрии. Важнейшими «стимулами» для ее поддержки Шохин считает создание благоприятных регуляторных условий для бизнеса — стабильности и предсказуемости издержек на аренду производственной инфраструктуры. Кроме того, он напоминает, что значительная часть федерального проекта «Развитие морских портов» реализуется за счет средств внебюджетных источников, в том числе арендаторов портовых активов. Таким образом, дополнительная финансовая нагрузка, которая ляжет на компании, будет препятствовать выполнению ими инвестиционных обязательств, может привести к увеличению сроков либо отказу от участия.