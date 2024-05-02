Рост российского рынка во многом будет опираться на дивидендный сезон

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после достижения ранее на неделе минимумов с первой половины марта, а настроения на мировых фондовых площадках после заседания ФРС и сохранения умеренно жесткого тона регулятора преобладают осторожные.
У главы ФРС Пауэлла больше нет уверенности в снижении процентных ставок в этом году, что может предвещать как минимум дальнейшее охлаждение экономической активности в США.
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились примерно на 0,2%. Рублевый индикатор испытывает неуверенность у годового максимума 3487 пунктов, но пока удерживается выше поддержки 3455 пунктов. Долларовый РТС на фоне локальной слабости рубля опустился к поддержке 1165 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,60 ₽, 99,30 ₽ и 12,75 ₽ соответственно. Российская валюта начала май сдержанным снижением, несмотря на ужесточение тона ЦБ РФ по итогам последнего заседания, а также продление действия указа об обязательной продаже валютной выручки на год. Не исключено, что снижение рубля было вызвано в том числе пониженной праздничной ликвидностью.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за более низких цен на нефть, а также нового пакета санкций США, который направлен в том числе на энергетический сектор РФ и, в частности, на СПГ-проекты. Под американские ограничения попала и Группа Астра, представители которой, впрочем, заявили, что санкции не должны сказаться на её бизнесе. Акции ЛСР откроются с дивидендным гэпом, а на российском рынке в целом продолжат ждать новостей по выплатам и оценивать поступающие финансовые отчетности. Импульс к покупкам акций в РФ может сдерживаться высокими процентными ставками и близостью закрытия дивидендных реестров по ряду эмитентов, но дивидендный сезон продлится как минимум до июля.
События дня:
- выходной на биржах Китая
- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за апрель (10.45−11.00 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- торговый баланс США в марте (15.30 мск)
- производственные заказы США в марте (17.00 мск)
- Газпром может представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО
- советы директоров Селигдара, Ренессанс страхование решат по дивидендам за 2023 год
- акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки ХКФ банка
- квартальные результаты Moderna, ConocoPhillips, Booking, Apple
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