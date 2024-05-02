Рост российского рынка во многом будет опираться на дивидендный сезон

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за более низких цен на нефть, а также нового пакета санкций США, который направлен в том числе на энергетический сектор РФ и, в частности, на СПГ-проекты. Под американские ограничения попала и Группа Астра, представители которой, впрочем, заявили, что санкции не должны сказаться на её бизнесе. Акции ЛСР откроются с дивидендным гэпом, а на российском рынке в целом продолжат ждать новостей по выплатам и оценивать поступающие финансовые отчетности. Импульс к покупкам акций в РФ может сдерживаться высокими процентными ставками и близостью закрытия дивидендных реестров по ряду эмитентов, но дивидендный сезон продлится как минимум до июля.