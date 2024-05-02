Рост газового экспорта способствовал подъему производства

НОВАТЭК в первом квартале снизил добычу газа на своих объектах на 2,6%, до 20,8 млрд кубометров. В марте добыча компании почти не изменилась год к году, составив 7 млрд кубометров. Основным драйвером роста добычи в первом квартале мог бы стать запуск проекта «Арктик СПГ-2» на Утреннем месторождении, но НОВАТЭК пока не может начать отгрузки СПГ из-за санкций и отсутствия ледокольного флота. Пока добыча на проекте невелика: в марте она составила 148 млн против 83 млн кубометров в феврале. В январе, когда компания начала в тестовом режиме производить СПГ, было добыто 250 млн кубометров. Для работы при полной загрузке одной линии «Арктик СПГ-2» нужно около 800 млн кубометров газа в месяц.