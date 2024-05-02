Россия резко нарастила поставки удобрений в одну страну

В целом доля Индии в структуре экспорта российских удобрений выросла с трех процентов в 2021 году до 14 процентов в 2023-м, по итогам которого поставки увеличились почти в полтора раза и достигли уровня в 5,4 миллиона тонн. Страна является вторым после Бразилии покупателем удобрений из России. Лидирует в соответствующем списке Бразилия, в топ-4 по закупкам также входят США и Китай.