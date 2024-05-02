Reuters описал, как Россия может ответить на изъятие своих активов

Как отмечает Reuters, в январе 2022 агентство «РИА Новости» писало, что в России находятся $288 млрд активов западных компаний. В конце 2023 года эта сумма сократилась до $215 млрд, из которых $98,3 млрд приходится на Кипр и $50,1 млрд на Нидерланды.