Raiffeisen Bank International начнет реализацию плана ухода из РФ в III квартале

«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — сказал господин Штробль на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»).
Йохан Штробль добавил, что в компании считают продажу бизнеса самым быстрым и прозрачным способом покинуть Россию. Он уточнил, что за последние два года RBI получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров. Глава компании также отметил, что возможные российские покупатели банка находятся под санкциями.
В апреле ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%.