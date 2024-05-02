Raiffeisen Bank International начнет реализацию плана ухода из РФ в III квартале

Йохан Штробль добавил, что в компании считают продажу бизнеса самым быстрым и прозрачным способом покинуть Россию. Он уточнил, что за последние два года RBI получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров. Глава компании также отметил, что возможные российские покупатели банка находятся под санкциями.