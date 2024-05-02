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Raiffeisen Bank International начнет реализацию плана ухода из РФ в III квартале

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль сообщил, что компания начнет процесс ухода с российского рынка в третьем квартале 2024 года. Новый план сворачивания бизнеса создан в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Источник: Reuters

«Мы аккуратно подходим, не сокращаем бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи. Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — сказал господин Штробль на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»).

Йохан Штробль добавил, что в компании считают продажу бизнеса самым быстрым и прозрачным способом покинуть Россию. Он уточнил, что за последние два года RBI получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров. Глава компании также отметил, что возможные российские покупатели банка находятся под санкциями.

В апреле ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. К 2026 году кредитный портфель компании в стране должен сократиться на 65%.