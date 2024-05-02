Продажи Lada достигли максимума за 12 лет

Прошлый рекорд по продажам за месяц был достигнут в октябре 2012 года, когда «АвтоВАЗ» продал чуть более 50 тыс. автомобилей. По итогам четырех месяцев 2024 года продажи Lada в России увеличились на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 137 тыс. машин.
Рекорд продаж обновила модель Lada Vesta — в апреле было продано 13,5 тыс. машин этой модели, за четыре месяца — 36,8 тыс. Достигли рекорда самой массовой модели Lada Granta — 21,4 тыс. авто в апреле (+7,7% год к году), а за четыре месяца — 64,2 тыс. авто, что соотносится с результатом того же периода прошлого года.
Продажи Niva Legend увеличились на 42,1% в сравнении с апрелем прошлого года, до 4,8 тыс. За четыре месяца продажи этой модели составили 16,6 тыс. машин (+51,9%). Продажи Niva Travel выросли на 33,8% год к году, до 5,2 тыс. За четыре месяца было продано 17,5 тыс. таких моделей, или на 21,6% больше того же периода прошлого года. При этом уже в мае концерн может повысить цены на свои автомобили из-за роста издержек.
В прошлом году продажи АвтоВАЗа в России выросли на 70% и составили 374 тыс. машин. В январе 2024 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания «сохраняет финансовую стабильность и работает с прибылью».