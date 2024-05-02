Продажи Lada достигли максимума за 12 лет

Продажи Niva Legend увеличились на 42,1% в сравнении с апрелем прошлого года, до 4,8 тыс. За четыре месяца продажи этой модели составили 16,6 тыс. машин (+51,9%). Продажи Niva Travel выросли на 33,8% год к году, до 5,2 тыс. За четыре месяца было продано 17,5 тыс. таких моделей, или на 21,6% больше того же периода прошлого года. При этом уже в мае концерн может повысить цены на свои автомобили из-за роста издержек.