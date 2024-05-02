Праздничное затишье

Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) раскрыл данные по спросу на золото. Глобальный спрос на золото в I квартале 2024 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 1102 тыс. тонн на фоне сокращения мировых запасов золота в фондах ETF на 113,7 тонн. Отток капитала наблюдался из европейских и североамериканских фондов, но был частично компенсирован притоком капитала в азиатские ETF. Покупки золота центральными банками остались на уровне 2023 года, регуляторы пополнили запасы на 289,7 тонн (+1,22%), спрос на золотые слитки и монеты составил 312,3 тонн (+2,8%). Мировое потребление ювелирных изделий снизилось всего на 2,3%, несмотря на рост цен, тогда как производство украшений выросло на 0,75%. Спрос на золото в сфере технологий вырос на 10% на фоне развития технологий искусственного интеллекта. В конечном счете значительное увеличение покупок золота на внебиржевом рынке (OTC) привело к повышению общего спроса на 3%, до 1238 тыс. тонн. Это самый высокий с 2016 года показатель за I квартал, сообщает WGC. Мы полагаем, что дальнейший приток капитала со стороны покупателей Азии, особенно Китая, в условиях геополитической напряженности поддержит цены на золото.