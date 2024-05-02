Праздничное затишье

Рынок накануне. Участники рынка, похоже, воздерживаются от торговли в период майских праздников, по сравнению с обычными днями объемы торгов существенно сократились. Дневной объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам сессии в субботу составил 25,46 млрд руб. по сравнению с 65,88 млрд руб. в среднем в апреле. Индекс МосБиржи снизился на 0,24% до 3469,83 п. Очередная попытка преодолеть сопротивление в области 3485 п. потерпела неудачу. Индекс РТС отступил на 0,23% до 1174,68 п.
Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) раскрыл данные по спросу на золото. Глобальный спрос на золото в I квартале 2024 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил 1102 тыс. тонн на фоне сокращения мировых запасов золота в фондах ETF на 113,7 тонн. Отток капитала наблюдался из европейских и североамериканских фондов, но был частично компенсирован притоком капитала в азиатские ETF. Покупки золота центральными банками остались на уровне 2023 года, регуляторы пополнили запасы на 289,7 тонн (+1,22%), спрос на золотые слитки и монеты составил 312,3 тонн (+2,8%). Мировое потребление ювелирных изделий снизилось всего на 2,3%, несмотря на рост цен, тогда как производство украшений выросло на 0,75%. Спрос на золото в сфере технологий вырос на 10% на фоне развития технологий искусственного интеллекта. В конечном счете значительное увеличение покупок золота на внебиржевом рынке (OTC) привело к повышению общего спроса на 3%, до 1238 тыс. тонн. Это самый высокий с 2016 года показатель за I квартал, сообщает WGC. Мы полагаем, что дальнейший приток капитала со стороны покупателей Азии, особенно Китая, в условиях геополитической напряженности поддержит цены на золото.
На нефтяном рынке снижение цен ускорилось после публикации недельных данных Управления энергетической информацией США (EIA) по коммерческим запасам, которые неожиданно выросли на 7,27 млн баррелей, вопреки прогнозу, предполагавшему снижение на 2,3 млн баррелей. В то же время деловая активность в промышленном секторе Китая в апреле достигла максимума с февраля 2023 года. Рост производства может свидетельствовать в пользу устойчивого спроса на «черное золото» со стороны крупнейшего мирового импортера, что сохраняет предпосылки для сохранения цен на нефть на высоком уровне.
Новости, ожидания и торговые идеи. Полагаем, что укороченная неделя пройдет на фоне низких торговых объемов. Сегодня вопрос о дивидендах за 2023 год рассмотрят совет директоров «Ренессанс страхования» (RENI 108,06 ₽, +0,95%) и Селигдара (SELG 74,19 ₽, −1,47%).
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