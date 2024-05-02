Последний шанс? Почему кредиты на старых условиях доступны последние два месяца

То, что вводит Банк России с июля, отличается от предыдущих решений, связанных с макропруденциальными надбавками и лимитами, обратила внимание экономист.
Во-первых, предыдущие решения касались необеспеченных потребительских кредитов с высоким ПДН, а сегодняшние — автокредитов, также с высоким ПДН (превышающим 50%).
Во-вторых, на этот раз Банк России взялся не только за ПДН, но и за ПСК — полную стоимость кредита. Она существенно выросла за последний год.
Это было обусловлено ростом ключевой ставки, но данный фактор не явился единственной причиной роста.
По данным регулятора, средневзвешенное значение ПСК по предоставленным кредитам наличными увеличилось с 20,3% в III квартале 2023 года до 26,4% в I квартале 2024 года. Самым заметным в этой ситуации является рост в секторе кредитов с ПСК свыше 25%: их доля выросла за год с 18 до 50 процентов.
Как отреагируют банки
Известно, что за счет высоких процентных ставок коммерческие банки стремятся скомпенсировать риски по необеспеченным кредитам. Это сейчас сделать проще, чем когда-то, поскольку введен временный мораторий по предельно допустимой полной стоимости кредита (по общему правилу ПСК не должна превышать среднего значения по выданным всеми банками кредитам в предыдущем квартале).
Следует также обратить внимание на следующий факт: в попытке уйти от дополнительных требований по созданию буфера капитала под кредиты с высоким ПСК ряд банков идет на смягчение требований к заемщикам по подтверждению доходов: данных, указанных в анкете заемщика (а они легко могут быть завышены), зачастую оказывается достаточно, чтобы банк «поверил» на слово, удовлетворяя таким образом свой риск-аппетит.
На самом деле, кредитные организации таким образом обманывают только себя, ибо риск невозвратов растет в данном случае повышенными темпами.
Со всей этой ситуацией и борется сегодня регулятор, добавила специалист.
Ожидается, что в результате новых мер буфер капитала к концу года вырастет по необеспеченным потребительским кредитам с 4 до 7%, а по автокредитам (как уже сказано, также подпавшим под новые требования) — будет сформирован в размере 3%.
Это заставит банки задуматься о снижении кредитования новых заемщиков под слишком высокие ставки в первом случае и создавать им слишком высокую кредитную нагрузку — во втором.
Это может привести не только к замедлению роста кредитования физлиц, но даже снижения общего объема потребительских кредитов и автокредитов. Впрочем, ожидать, что данное снижение составит 7−10 процентов, было бы слишком оптимистично, скорее всего результат будет меньше.
Можно также предположить, что банки частично скомпенсируют ограничения по процентным ставкам в «высокой», подпадающей под новые нормы, зоне за счет повышения на несколько процентных пунктов процентных ставок своим более надежным клиентам, кредитующимся обычно на более выгодных условиях.
В этих условиях остается пожелать заемщикам «держаться» своих старых кредитных договоров, в том числе по кредитным картам, не допускать по ним просрочек, чтобы не оказаться в ситуации, когда новый кредит окажется или слишком дорогим, или попросту невозможным для получения в силу новых обстоятельств.
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