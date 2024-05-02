Последний шанс? Почему кредиты на старых условиях доступны последние два месяца

По данным регулятора, средневзвешенное значение ПСК по предоставленным кредитам наличными увеличилось с 20,3% в III квартале 2023 года до 26,4% в I квартале 2024 года. Самым заметным в этой ситуации является рост в секторе кредитов с ПСК свыше 25%: их доля выросла за год с 18 до 50 процентов.