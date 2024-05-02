ОЭСР улучшила прогноз для экономики России

В 2024 году ОЭСР ожидает, что в США будет такой же рост ВВП, как и в России, — 2,6%, и более высокий экономический рост в 2025 году — 1,8%. Организация ожидает снижения инфляции в стране с 3,74% в 2023 году до 2,45% в 2024 году и до 2,05% в 2025 году.