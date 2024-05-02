Объемы нового бизнеса лизинговых компаний значительно выросли, как и их риски

Размер нового бизнеса лизинговых компаний увеличился в первом квартале 2024 года по сравнению с результатом прошлого года за тот же период, пишет «Коммерсантъ», который опросил участников рынка. В «ВТБ Лизинге» показатель вырос вдвое, до 93 млрд рублей, в «Росбанк Лизинге» — на 40%, в «Газпромбанк Лизинге» — на 30% в годовом выражении.
Как отмечает издание, основными драйверами роста стали легковой и грузовой автотранспорт. Так, лизинг легкового и легкого коммерческого автотранспорта увеличился на 66% (до 12,6 тыс.) и 110% (до 2,7 тыс.) соответственно, сказали в «Газпромбанк Лизинге». Как отметил коммерческий директор «Росбанк Лизинга» Иван Перелешин, спрос на новую автомобильную технику повысился из-за развития электронной коммерции, роста числа грузоперевозок, удлинения транспортных плеч, в первую очередь на азиатском направлении. По его словам, главным способом удовлетворения потребности остается лизинг.
При этом на фоне высокой ключевой ставки в 16% клиенты все чаще предпочитают заключать лизинговые договоры на более длинные сроки, отмечают на рынке. Большинство компаний на в отрасли устанавливают срок до пяти лет и одновременно сокращается доля соглашений на два-четыре года, сообщил Иларион Демчиков, директор по развитию ГК «Альфа-Лизинг».
Лизингополучатели стали чаще оформлять лизинг с уменьшенным авансом и максимальным сроком, чтобы получить «более комфортную» ежемесячную сумму платежа и снизить эффект от высоких ставок. Это позволяет им оптимизировать траты, отметил гендиректор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов. Для лизингодателей тенденция увеличивает риски, так как предмет лизинга с каждым годом теряет рентабельность, пишет издание. «Для лизинговой компании замедляется срок погашения инвестиций по сделке, а значит, такая сделка несет большие потери в случае дефолта», — отметил Иларион Демчиков.
В начале февраля Национальное рейтинговое агентство прогнозировало снижение темпов роста объема предметов в лизинге вдвое, с 40% в 2023 году до 20% в 2024 году.
По подсчетам Центробанка, на лизинг приходится около 6% всего корпоративного кредитования российской банковской системы или не менее 4,4 трлн рублей.