Объемы нового бизнеса лизинговых компаний значительно выросли, как и их риски

При этом на фоне высокой ключевой ставки в 16% клиенты все чаще предпочитают заключать лизинговые договоры на более длинные сроки, отмечают на рынке. Большинство компаний на в отрасли устанавливают срок до пяти лет и одновременно сокращается доля соглашений на два-четыре года, сообщил Иларион Демчиков, директор по развитию ГК «Альфа-Лизинг».