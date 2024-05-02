О чем мечтает ФРС США

Решение ФРС США о сохранении ключевой ставки и изменение риторики были ожидаемыми.
Инфляция в США превышает прогнозы три последние месяца, и это уже повлияло на комментарии представителей ФРС США, ожидания участников финансовых рынков и котировки облигаций, акций, валютный курс.
Можно отметить, что относительно позитивным сигналом стал комментарий главы ФРС США о том, что повышение процентных ставок представляется маловероятным.
Скорее всего, результаты последнего заседания ФРС США мало повлияют на динамику финансовых рынков. В условиях повышенной неопределенности инвесторы продолжат следить за макроэкономической статистикой (инфляцией, рынком труда, потребительскими расходами) и новыми комментариями представителей ФРС США.
Влияние политики ФРС США на российский рынок останется косвенным и в основном будет осуществляться через рынок нефти. Более жесткая денежно-кредитная политика ФРС, как правило, оказывает понижательное давление на нефтяные котировки, а значит — на курс рубля и доходы бюджета. Однако масштаб воздействия в текущих условиях остается незначительным.
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