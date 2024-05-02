Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О чем мечтает ФРС США

Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Наталья Ващелюк
аналитик
Источник: AP 2023

Решение ФРС США о сохранении ключевой ставки и изменение риторики были ожидаемыми.

Инфляция в США превышает прогнозы три последние месяца, и это уже повлияло на комментарии представителей ФРС США, ожидания участников финансовых рынков и котировки облигаций, акций, валютный курс.

Можно отметить, что относительно позитивным сигналом стал комментарий главы ФРС США о том, что повышение процентных ставок представляется маловероятным.

Скорее всего, результаты последнего заседания ФРС США мало повлияют на динамику финансовых рынков. В условиях повышенной неопределенности инвесторы продолжат следить за макроэкономической статистикой (инфляцией, рынком труда, потребительскими расходами) и новыми комментариями представителей ФРС США.

Влияние политики ФРС США на российский рынок останется косвенным и в основном будет осуществляться через рынок нефти. Более жесткая денежно-кредитная политика ФРС, как правило, оказывает понижательное давление на нефтяные котировки, а значит — на курс рубля и доходы бюджета. Однако масштаб воздействия в текущих условиях остается незначительным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»