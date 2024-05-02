О чем мечтает ФРС США

Влияние политики ФРС США на российский рынок останется косвенным и в основном будет осуществляться через рынок нефти. Более жесткая денежно-кредитная политика ФРС, как правило, оказывает понижательное давление на нефтяные котировки, а значит — на курс рубля и доходы бюджета. Однако масштаб воздействия в текущих условиях остается незначительным.