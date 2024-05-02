Нефть. Отскок от сильной зоны поддержки

Нефть марки Brent опустилась к 200-дневной скользящей средней. В этом же районе пролегает и линия восходящего тренда, который тянется с декабря прошлого года.
Если предположить, что конфликт между Израилем и ХАМАС, действительно, сойдет на нет, то Brent все же должна быть повыше текущего значения — в районе $85 за баррель. Предположение основано на данных о возможной величине риск-премии от Bloomberg Intelligence.
Прогноз EIA по средней цене Brent на II квартал 2024 г. — $90 за баррель. Сегодня котировки демонстрируют отскок.
Новостной фон
∙ США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонного пакта, призванного изменить Ближний Восток. План предполагает стимулы для Израиля прекратить войну с ХАМАС
∙ Председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул на задержку начала цикла смягчения. Высокие ставки придавливают рост американской экономики, что негативно для рынка сырьевых товаров.
∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 7,27 млн баррелей. Цифра превзошла прогноз Американского института нефти (API) и ожидания рыночных аналитиков.
∙ Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии возобновил покупку нефти, доставляемой танкерами «Совкомфлота». российскими судами «Совкомфлота». Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, судно «Владимир Тихонов» в четверг отгрузило около 1 млн баррелей нефти Urals в порту Парадип для компании Indian Oil. Несмотря на санкции США, введенные против российского перевозчика. По мнению издания, ситуация может стать примером для НПЗ поменьше и побудить их к сотрудничеству с «Совкомфлотом».
∙ Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии.
∙ Тем временем «Совкомфлот» демонстративно переименовывает свои суда в честь российских городов. Танкеры также сменили свои флаги на российские.
∙ Рязанский завод «Роснефти» пострадал от удара дронов.
∙ Ирак и ОАЭ продолжают добывать на несколько сотен тысяч баррелей в сутки сверх согласованных ОПЕК+ лимитов.
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