Нефть. Отскок от сильной зоны поддержки

∙ США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонного пакта, призванного изменить Ближний Восток. План предполагает стимулы для Израиля прекратить войну с ХАМАС

∙ Председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул на задержку начала цикла смягчения. Высокие ставки придавливают рост американской экономики, что негативно для рынка сырьевых товаров.

∙ По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 7,27 млн баррелей. Цифра превзошла прогноз Американского института нефти (API) и ожидания рыночных аналитиков.

∙ Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии возобновил покупку нефти, доставляемой танкерами «Совкомфлота». российскими судами «Совкомфлота». Согласно данным отслеживания судов Bloomberg, судно «Владимир Тихонов» в четверг отгрузило около 1 млн баррелей нефти Urals в порту Парадип для компании Indian Oil. Несмотря на санкции США, введенные против российского перевозчика. По мнению издания, ситуация может стать примером для НПЗ поменьше и побудить их к сотрудничеству с «Совкомфлотом».

∙ Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

∙ Тем временем «Совкомфлот» демонстративно переименовывает свои суда в честь российских городов. Танкеры также сменили свои флаги на российские.

∙ Рязанский завод «Роснефти» пострадал от удара дронов.

∙ Ирак и ОАЭ продолжают добывать на несколько сотен тысяч баррелей в сутки сверх согласованных ОПЕК+ лимитов.