На товарных биржах зафиксировали существенное падение цен на какао-бобы

В середине дня 2 мая цена тонны какао-бобов с поставкой в июле упала за сутки в Нью-Йорке на 6,3%, до $7 760, отмечает она. Это самая низкая цена за последние семь недель. Специалисты отмечают, что падение цен вызвано потерей рынка значительной части ликвидности, так как многие трейдеры прекратили закупать какао-бобы из-за их дороговизны. Так, 19 апреля в Нью-Йорке был зафиксирован исторический максимум цен на какао-бобы, когда за тонну давали $11 878. Рост цены составил с начала текущего года 150%.