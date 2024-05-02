Минпромторг сообщил о росте на 71% продаж новых автомобилей в России

С января по апрель 2024 года в России было продано 552,7 тыс. новых автомобилей. Это на 71% больше показателей аналогичного периода прошлого года, тогда с января по апрель в стране было продано 322,4 тыс. автомобилей. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства увеличился на 31% в сравнении с прошлым годом и превысил 241 тыс. штук. Это следует из отчета Минпромторга России.