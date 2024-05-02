Минпромторг сообщил о росте на 71% продаж новых автомобилей в России

В министерстве уточнили, что объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 465 тыс. штук, это на 84% больше показателей с января по апрель 2023 года. На 26% оказались выше показатели в сегменте автобусов — 7,7 тыс. единиц. Непосредственно в апреле в России продано 160,8 тыс. новых автомобилей, что на 66% выше показателей апреля 2023 года.
В апреле 2024 года продажи Lada достигли максимума с 2012 года. За месяц на российском рынке продали 45,5 тыс. автомобилей. Самым популярным автомобилем остается Lada Granta. В апреле на нем остановили выбор 21,4 тыс. российских покупателей.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что концерн может повысить цены на свои машины уже в мае. Это связано с удорожанием себестоимости производства, а также растущими санкционными рисками.