Контроль за покупками драгметаллов будет усилен

По оценке предправления Реалист-банка Владимира Эльманина, рекомендации «позволят внести единый подход к правилам инвестиций физлиц в золото, отделив от них предпринимательство и бизнес-цели». По словам гендиректора юридического бюро «Саграда Лигал» Олега Ушакова, «регулятор выводит уровень контроля за сделками с драгметаллами в слитках на новый уровень — их хранение не в кредитной организации теперь рассматривается как дополнительный фактор риска». Если, к примеру, лицо приобрело золотой слиток, то надо быть готовым к ответам на вопросы уполномоченных органов о том, для каких целей это было сделано и какой источник происхождения средств, поясняет он. «Если ответ будет неудовлетворительным, а банковская операция, например, по переводу денежных средств за приобретаемый слиток — квалифицирована в качестве подозрительной, операция может быть заблокирована. Кроме того, в таком случае возможно и расторжение договора банковского счета», — считает господин Ушаков.