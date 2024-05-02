Каким будет курс рубля 3 мая

В первые рабочие дни между майскими праздниками многие из участников рынка скорее всего предпочтут отказаться от активных действий, что, в целом, и будет сказываться как на объемах, так и результатах торгов. Сегодняшний день на рынке акций подтвердил это. К 16:00 мск, индекс Мосбиржи изменился лишь на −0,11%, торгуясь вблизи уровня 3465 пункта.
Свой относительный негатив вносили новости о составе нового пакета санкций. Так, ожидается, что основной его целью будет энергетический сектор, в частности, проекты, связанные с добычей природного газа и нефтью. На этом фоне с самого утра теряли в стоимости акции НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Каждая из компаний потеряла от −0,3% до −0,8% еще до обеда.
Сильнее углеводородных компаний снижались только котировки акций акиакомпании «Аэрофлот» (-1,88%), так как под санкции может попасть ее лоукостер — авиакомпания «Победа».
Одной из немногих нефтегазовых компаний, показывавших в течении дня рост, был «Газпром».
При этом сами котировки нефти марки Brent не оказали существенного влияния на акции, прибавив 0,30% и торгуясь по цене 83,83 доллара США за баррель.
Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 3 мая — 3455 — 3475 пунктов.
Российская валюта еще до обеда сразу укрепилась на 1% к доллару США, достигнув уровня 92,1 USD. Несмотря на такое заметное движение, все это еще давно сформировавшийся коридор соотношения двух валют, который рынок оценивает сейчас как справедливый. А данное укрепление — просто откат к этим значениям с уровней выше 93 рублей за доллар.
Из существенных новостей можно выделить разве что итоги прошедшего заседания ФРС. Инфляция первого квартала не оставляла никаких надежд на ослабление денежно-кредитной политики и, как результат, ставка сохранилась на уровне 5,25−5,5%. На этом значении она остается уже почти год.
Интересно, что относительно европейской валюты доллар США продолжает сохранять больший нейтралитет. Изменение EUR/USD составило всего −0,06% (1,071).
Наш прогноз по российскому рублю на 3 мая — 92 — 92,5 рублей за доллар США.
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