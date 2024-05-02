Каким будет курс рубля 3 мая

Свой относительный негатив вносили новости о составе нового пакета санкций. Так, ожидается, что основной его целью будет энергетический сектор, в частности, проекты, связанные с добычей природного газа и нефтью. На этом фоне с самого утра теряли в стоимости акции НОВАТЭКа, «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Каждая из компаний потеряла от −0,3% до −0,8% еще до обеда.