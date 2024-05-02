Инвесторы дождались. Отчетность Газпрома

Результаты Газпрома
— выручка: ₽8,5 трлн (-27%)
— EBITDA: ₽1,8 трлн (-50%)
— чистый убыток: ₽583 млрд (против прибыли в ₽1,3 трлн за 2022 год).
Компания также сообщила, что в марте этого года купила 27,5% в ООО «Сахалинская энергия» за ₽94,8 млрд. Сейчас она пока оценивает влияние сделки на отчетность.
Согласно инвестпрограмме на 2024 год, Газпром планирует вложить в развитие ₽2,5 трлн.
Бумаги Газпрома (GAZP) после отчета падают на 3%.
Мнение аналитиков МР
Судя по всему, отчет не понравился никому. Видимо, ожидания инвесторов пусть и были заниженными, но не настолько.
Мы негативно смотрим на инвестирование в акции Газпрома. Ситуация для компании сейчас далеко не самая привлекательная. Цены на газ продолжают находиться на минимальных уровнях, рынок Европы практически потерян.
Как мы видим, прибыли нет. И, казалось бы, дивидендов быть не может.
Но есть один нюанс! В дивполитике компании прописано, что на выплаты распределяется «прибыль за год, относящаяся к акционерам ПАО “Газпром”». Если скорректировать ее согласно принципам и порядку расчета размера дивидендов Газпрома, то получится, что у компании есть дивидендная база в ₽725 млрд. Это означает возможность компании выплатить около ₽15 на акцию (почти 10% доходности).
Однако в том же документе сказано, что при расчете дивидендов учитывается «сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие компании) интересов акционеров». И, с учетом огромной инвестпрограммы Газпрома, мы сомневаемся, что акционеры действительно примут решение о выплате. А если это и случится, то сумма, скорее всего, будет незначительной.
К тому же мы хорошо помним и тот самый злополучный день, и другой (https://t.me/marketpowercomics/4559) не менее злополучный, когда компания не оправдала ожиданий инвесторов по дивидендам.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».