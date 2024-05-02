Инвесторы дождались. Отчетность Газпрома

Но есть один нюанс! В дивполитике компании прописано, что на выплаты распределяется «прибыль за год, относящаяся к акционерам ПАО “Газпром”». Если скорректировать ее согласно принципам и порядку расчета размера дивидендов Газпрома, то получится, что у компании есть дивидендная база в ₽725 млрд. Это означает возможность компании выплатить около ₽15 на акцию (почти 10% доходности).