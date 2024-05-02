Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета

По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в 2023 году россияне оформили 6,4 млн доверенностей. 64% от этого количества, или 4,1 млн, относятся в категории «прочие» и не касаются операций с недвижимостью и автомобилями. В эту группу попадают в том числе доверенности на совершение финансовых операций в банках, но отдельно этот тип документов не выделяется в статистике, сообщил РБК представитель ФНП. По нотариальной доверенности можно открыть или закрыть банковский счет, получить или внести средства, запрашивать информацию по счету, заказывать новые банковские карты и их пин-коды, подписывать заявления, в том числе на перевыпуск карт или смену контактной информации, пояснил он.