Доходы населения растут быстрее прежних оценок, а выпуск нет

Основной вклад эту в динамику внесли оплата труда (5,6 п. п.), соцвыплаты (0,2 п. п.) и доходы от предпринимательства (0,1 п. п.). Заметим, что ведомство пересчитало и динамику реальных доходов за 2022 и 2023 годы: оценки были повышены с минус 1% до плюс 4,5% и с плюс 5,4% до 5,8% соответственно — то есть еще два года назад показатель превысил уровень 2013 года, а в первом квартале 2024 года был выше квартального показателя 2013 года на 16,3%. «Небольшой ложкой дегтя остается тот факт, что в долларах США доходы населения пока далеки от 2013 года, и их возвращение на этот уровень не просматривается», — замечают аналитики Telegram-канала MMI.