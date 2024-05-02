Доходы Euroclear от замороженных активов РФ в I квартале достигли 1,6 млрд евро

Большинство российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear после начала российско-украинского конфликта, уже переведены в наличные средства. Об этом в интервью Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Минфин России оценивал замороженные активы в $300 млрд. Большая часть из них — около 191 млрд евро — хранится в Euroclear. По словам чиновников G7, эти активы могут приносить около $5 млрд в год в виде процентов.