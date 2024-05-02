Добытчики водных биоресурсов хотят расширить географию экспорта

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что открытие рынков перечисленных стран снизит негативный эффект от действующих торговых ограничений. После начала военных действий на Украине поставки рыбы и морепродуктов из России запрещены в США. В ЕС введены пошлины на российский минтай и треску и закрыты порты для российских судов, отмечает господин Зверев. По его словам, это приводит к перераспределению поставок и снижению цен на российские водные биоресурсы. В 2023 году объем экспорта рыбы и морепродуктов из РФ вырос на 8,6%, до 2,56 млн тонн, а в деньгах — сократился на 5%, до $5,8 млрд, указывают в ВАРПЭ. По данным Росрыболовства, 49,6% поставок в объеме и 49,8% в деньгах пришлось на Китай, также в число крупных импортеров входят Южная Корея, Нидерланды, Япония.