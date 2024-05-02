Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в I квартале составил 449,53 млрд рублей

Ранее «Газпром» сообщил, что в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств. При этом «Газпром» в первом полугодии 2023 года сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд куб. м. Снижение добычи газа компания объясняла «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа».