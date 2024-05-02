Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ в I квартале составил 449,53 млрд рублей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. ПАО «Газпром» по итогам I квартала 2024 года получил по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистый убыток в 449,53 млрд рублей против убытка в 95,1 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании в январе — марте выросла на 5,6% — до 1,710 трлн рублей.
Валовая прибыль ПАО «Газпром» снизилась на 25%, до 411,46 млрд рублей, а убыток до уплаты налогов составил 550,1 млрд рублей против 113,5 млрд рублей годом ранее.
Дебиторская задолженность «Газпрома» на конец I квартала 2024 года составила 2,348 трлн рублей против 2,595 трлн рублей на конец 2023 года. Кредиторская задолженность на конец I квартала снизилась до 1,237 трлн рублей с 1,324 трлн рублей на конец 2023 года.
Ранее «Газпром» сообщил, что в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств. При этом «Газпром» в первом полугодии 2023 года сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд куб. м. Снижение добычи газа компания объясняла «принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа».