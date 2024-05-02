ЦБ выпустил в обращение монеты с видами четырех городов трудовой доблести

В 2020 году звание было присвоено первым 20 городам — Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю. В 2021 году звания удостоились еще 24 города — от Алдана и Барнаула до Чебоксар и Читы. В 2022 году звание получили еще девять городов, в том числе Горловка и Луганск. В 2023 году число городов, имеющих почетный статус, увеличилось до 63-х.