ЦБ призывает банки усилить контроль за покупкой драгоценных металлов

Россияне купили 95 тонн золота в слитках в 2023 году, сообщал замминистр финансов Алексей Моисеев. Спрос остается высоким — в 2022 году граждане купили почти 100 тонн золота в слитках. По опасениям замминистра, граждане могли вывозить золото из страны «в карманах», чтобы обойти «курсовую» пошлину. Минфин даже предложил ограничить его объемы экспорта, однако решение, по его словам, еще не принято. «Мы продолжаем следить за тем, что происходит: было ли это каким-то разовым или это действительно новый тренд», — сказал Моисеев.