Биткоин за сутки резко обвалился

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» основатель TerraCrypto Никита Вассев заявил, что стоимость биткоина в 2024 году вряд ли упадет ниже $50 тыс. По его словам, в мире слишком много желающих купить цифровую валюту по цене выше этого уровня. Колебания курса по 15−20% Вассев назвал «обычным делом» для рынка криптовалют.