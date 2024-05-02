Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в праве оспорить сделку по продаже Киви-банка

Котировки расписок Qiwi растут выше 22% на Московской бирже. В связи с этим площадка объявила о проведении дискретного аукциона. Котировки начали расти на фоне решения суда, который отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в праве признать недействительным договор купли-продажи акций АО «Киви».