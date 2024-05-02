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Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в праве оспорить сделку по продаже Киви-банка

Котировки расписок Qiwi растут выше 22% на Московской бирже. В связи с этим площадка объявила о проведении дискретного аукциона. Котировки начали расти на фоне решения суда, который отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в праве признать недействительным договор купли-продажи акций АО «Киви».

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 14:13 текущая цена составила 220 ₽ (отклонение — 21,55%). Произошло повышение на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 ₽)», — говорится в сообщении Мосбиржи. Дискретный аукцион проводится с 14:17.

По данным на 14:16, стоимость бумаг Qiwi составляла 220,4 ₽ Рост — 22,11%.

Арбитражный суд Москвы ранее отказал АСВ, которое является ликвидатором Киви-банка, в оспаривании договора купли-продажи акций АО «Киви». Суд также не стал признавать недействительным договор залога и обременения этих акций.

Группа Qiwi в январе продала российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб. Центробанк в феврале отозвал лицензию Киви-банка, который входил в контур сделки.