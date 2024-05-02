Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в праве оспорить сделку по продаже Киви-банка

«По состоянию на 14:13 текущая цена составила 220 ₽ (отклонение — 21,55%). Произошло повышение на 20% и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (181 ₽)», — говорится в сообщении Мосбиржи. Дискретный аукцион проводится с 14:17.
По данным на 14:16, стоимость бумаг Qiwi составляла 220,4 ₽ Рост — 22,11%.
Арбитражный суд Москвы ранее отказал АСВ, которое является ликвидатором Киви-банка, в оспаривании договора купли-продажи акций АО «Киви». Суд также не стал признавать недействительным договор залога и обременения этих акций.
Группа Qiwi в январе продала российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб. Центробанк в феврале отозвал лицензию Киви-банка, который входил в контур сделки.