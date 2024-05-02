Акции «Соллерса» на Мосбирже росли на 4,8% на фоне публикации отчетности по МСФО

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Стоимость акций компании «Соллерс» на Мосбирже росли на 9,84%, до 915 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:25 мск. Рост котировок акций отмечен после публикации компанией отчетности по МСФО за 2023 год.
По данным на 11:28 мск, акции «Соллерса» замедлили рост до 9% и находились на уровне 908 рублей.
Чистая прибыль автопроизводителя «Соллерс “за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 4,9 млрд рублей. Выручка за отчетный период достигла 82,3 млрд рублей.
Группа «Соллерс авто» — российская автомобильная компания, общие производственные мощности группы — более 300 тыс. автомобилей в год. «Соллерс» владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).