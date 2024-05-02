Акции «Соллерса» на Мосбирже росли на 4,8% на фоне публикации отчетности по МСФО

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Стоимость акций компании «Соллерс» на Мосбирже росли на 9,84%, до 915 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:25 мск. Рост котировок акций отмечен после публикации компанией отчетности по МСФО за 2023 год.