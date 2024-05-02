Акции ОВК на Мосбирже росли более чем на 9%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Акции Объединенной вагонной компании (ОВК) на Московской бирже росли более чем на 9%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх после раскрытия компанией отчетности по МСФО. Чистая прибыль ОВК в 2023 году составила 34 млрд рублей против убытка в 18,8 млрд рублей годом ранее.