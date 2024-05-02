Акции «Газпрома» потеряли более 4% после выхода отчетности за 2023 год

В последний раз концерн выплачивал промежуточные дивиденды за 2022 год. В августе 2022 года совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды ₽51,03 на акцию. Общий объем выплат составил ₽1,21 трлн — рекорд не только для самого «Газпрома», но и для всего российского рынка акций.