Акции «Газпрома» потеряли более 4% после выхода отчетности за 2023 год

Акции «Газпрома» (GAZP) негативно отреагировали на выход отчетности по МСФО за 2023 год. Стоимость бумаг снизились на 4,2%, до ₽156,38 за акцию, свидетельствуют данные Мосбиржи на 16:22 мск.
Убыток «Газпром», относящийся к акционерам, по итогам 2023 года составил ₽629,09 млрд, говорится в отчете компании по МСФО. Для сравнения, годом ранее концерн получил прибыль в ₽1,22 трлн.
«Газпром» в 2023 году получил убыток в размере 629 млрд руб.
Выручка от продаж в 2023 году составила ₽8,5 трлн против ₽11,67 трлн годом ранее.
В «БКС Мир Инвестиций» указали, что результаты оказались существенно хуже ожиданий.
Годовое общее собрание акционеров «Газпрома» запланировано на 28 июня. Среди вопросов на повестке — дивиденды за 2023 год. Дивидендная политика «Газпрома» предусматривает выплату акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. При превышении долговой нагрузки уровня 2,5х по коэффициенту чистый долг/EBITDA совет директоров вправе предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов в конце 2023 года заявлял, что компания будет следовать дивидендной политике и что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на рекомендацию по выплатам акционерам.
В последний раз концерн выплачивал промежуточные дивиденды за 2022 год. В августе 2022 года совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды ₽51,03 на акцию. Общий объем выплат составил ₽1,21 трлн — рекорд не только для самого «Газпрома», но и для всего российского рынка акций.
В мае 2023 года совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, поскольку посчитал достаточной сумму промежуточных дивидендов. Общее собрание акционеров одобрило рекомендацию совета директоров.
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