Акции «Астры» и «Аэрофлота» умеренно снизились на новости о санкциях

Акции «Группы Астра» (ASTR), создателя отечественной ОС Astra Linux, на открытии торгов на Мосбирже на минимуме упали на 2,07%, до ₽601. К 10:05 мск падение замедлилось до 1,05%, бумаги торговались по ₽607,3.
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов просели на 1,63%, до ₽50,75. К 10:04 мск акции компании восстановились до ₽50,84 (-1,46%).
По состоянию на 10:47 мск акции «Астра» полностью отыграли утренние потери и торговались на уровне ₽623 за бумагу, прибавляя около 1%. Акции «Аэрофлота» снижались на 1,6% и торговались на уровне ₽50,76.
Накануне Минфин США расширил антироссийские санкции, при этом под ограничения подпала и «Астра». Для американских граждан и бизнеса был введен запрет на взаимодействие с компанией. Кроме того, попадание в список предусматривает блокировку средств и активов «Астры» на территории США. Основанием для включения этой компании в санкционные списки была названа работа «в секторе экономики Российской Федерации, который предназначен для поддержки военно-промышленной базы России».
Под ограничения также подпала авиакомпания «Победа» — дочерняя компания «Аэрофлота». Ограничения против нее были обоснованы тем, что компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». Минфин США разрешил американским компаниям продолжить поставки товаров и услуг для авиакомпании «Победа» до 30 июля 2024 года. В общей сложности под ограничения США подпали около 300 компаний и физических лиц.
В «Группе Астра» заявили, что введение санкций никак не скажется на их бизнесе, а США и страны ЕС не входят в список направлений для зарубежной экспансии IT-компании. «Наши разработки базируются внутри страны, мы не используем проприетарные компоненты, а технологические процессы группы независимы от других юрисдикций. Мы также никогда не рассматривали страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии», — говорится в заявлении ГК «Астра». Компания продолжает развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, подпадание под санкции может вызвать лишь кратковременную негативную реакцию в котировках «Группы Астра», но в целом на бизнес компании ограничения не повлияют. «Астра» сфокусирована на внутреннем рынке и не зависит от внешних поставщиков, добавил эксперт.
Что касается «Аэрофлота», то включение дочерней «Победы» в SDN-лист окажет локальное давление на котировки. У лоукостера возможны сложности с международными перевозками, полагает эксперт.
Геополитика в направлении движения рынка акций учитывается на постоянной основе, рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Компании адаптируются и переориентируются на другие рынки, а бумаги публичных корпораций после непродолжительной встряски восстанавливаются, сообщил эксперт.