Акции «Астры» и «Аэрофлота» умеренно снизились на новости о санкциях

В «Группе Астра» заявили, что введение санкций никак не скажется на их бизнесе, а США и страны ЕС не входят в список направлений для зарубежной экспансии IT-компании. «Наши разработки базируются внутри страны, мы не используем проприетарные компоненты, а технологические процессы группы независимы от других юрисдикций. Мы также никогда не рассматривали страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии», — говорится в заявлении ГК «Астра». Компания продолжает развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран.