5 видов мошенничества в онлайн-играх: как защититься от киберпреступников

Кроме того, если злоумышленникам удается вынудить жертву перейти на сторонние ресурсы с вредоносным ПО, то это ПО может в дальнейшем работать в фоновом режиме. Оно будет собирать конфиденциальные данные, которыми затем воспользуются мошенники, а пользователь может даже об этом не узнать.