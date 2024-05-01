Вакантная задолженность. Кто будет выбивать долги вместо коллекторов

Если задолженность по оплате коммунальных услуг составляет более двух месяцев, должника уведомляют о необходимости оплаты и возможном ограничении в предоставлении некоторых видов услуг ЖКХ. Если через 20 дней после направления уведомления о задолженности она не погашается, доступ к услугам ограничивают, а ещё через 10 дней — отключают (по закону не могут отключить лишь отопление и холодную воду). При этом ответ на вопрос, подать или не подать в суд, зависит не от суммы долга, а от срока, на который долг просрочен. Как правило, он начинается от трёх месяцев, но всё зависит от конкретного случая.