Вакантная задолженность. Кто будет выбивать долги вместо коллекторов

Власти защитили от профессиональных «вышибал» собственников и арендаторов социального жилья. Aif.ru выяснил, кто теперь нагоняет страх на злостных должников по «коммуналке».
Перечень тех, кому отныне запрещено прибегать к услугам коллекторов, расширился и одновременно закрылся. Если раньше в него входили только непосредственно коммунальщики, то теперь к ним добавились и местные власти — владельцы социального жилья.
Справедливости ради стоит отметить, что запрет на продажу долгов ЖКХ коллекторам ввели ещё в 2019 году. Однако ушлые УК и ТСЖ в некоторых регионах быстро нашли выход: «вышибалы» работали как бы от их имени, но по доверенности. Действовали по привычной схеме: нагоняли страх, расписывали мрачные перспективы, донимали звонками. Сейчас прикрыли и эту лазейку.
Чем пугать будут?
Так какие инструменты воздействия на совесть и кошелёк должников остались? Их не так много: начисление пеней, ограничение услуг, внесение в чёрные списки и судебное взыскание. «Решения по таким делам выносятся судами как на конвейере: уйти от ответственности, если долг есть, не получится», — отмечает эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.
После решения суда о взыскании долга выдаётся исполнительный лист, который идёт в Федеральную службу судебных приставов. Та возбуждает исполнительное производство, ищут доходы и имущество должника, продают его на торгах и постепенно гасят задолженность.
В особо запущенных случаях, когда долг больше 500 тыс. рублей и имеет многомесячную историю, кредитор может обратиться с заявлением о признании должника банкротом. Процедура банкротства высвечивает всё имущество человека и действует куда быстрее приставов. Однако процесс этот сложный. Поставщиками услуг ЖКХ он применяется редко.
Но самое главное, что следует учесть должникам, — за последние годы в компаниях, предоставляющих коммунальные услуги, появились свои, внутриведомственные службы взыскания. «Они также пытаются урегулировать вопрос в досудебном порядке, — поясняет глава юридической компании “Банкрот-Сервис” Антон Михайлов. — От коллекторов отличаются тем, что делают всё без особого рвения, звонить по 100 раз в день не будут».
К тому же с ними проще договориться: обсудить условия, на которых можно реструктурировать долги или хотя бы добиться их рассрочки.
Для тех, кто живёт в муниципальном жилье и не платит по счетам, высшая мера наказания — выселение с предоставлением другого жилья. Парадокс в том, что иногда эта мера может сработать в обратную сторону, из-за чего применяется редко и далеко не везде. Причина проста: в большинстве муниципалитетов резервных квартир либо крайне мало, либо вообще нет. Квартира же должника часто настолько «убита», что не представляет никакой ценности для местных властей.
В результате должностным лицам проще закрыть глаза на таких нарушителей, спихнув их вместе с долгами на плечи поставщиков ресурсов. Те, имея в своих руках вентиль и переключатель, церемониться не будут и отрубят доступ к благам цивилизации.
Эффект отключения.
По словам врио гендиректора агентства «АктивБизнесКонсалт» Евгении Уткиной, именно регулярные напоминания или прямое отключение горячей воды, света или газа эффективнее всего действуют на должников. «Уведомления со стороны газоснабжающих компаний позволяют погасить до 30% просроченных долгов в первую же неделю, — уточняет она. — А после отключения электричества сроки погашения долга составляют буквально несколько дней».
Но и здесь есть свои риски. В ответ можно получить рост попыток незаконного подключения к объектам инфраструктуры — например, электросети. А это приводит не только к тому, что соседи вынуждены оплачивать долги недобросовестных нанимателей, но ещё и угрожает безопасности — в любой момент может произойти короткое замыкание в электросети, из-за чего может вспыхнуть пожар в многоквартирном доме.
Языком цифр.
В России около 8 млн человек имеют долги по «коммуналке» в несколько месяцев.
На конец 2023-го Росстат оценивал все долги россиян по «коммуналке» в 900 млрд рублей. Это на 72 млрд больше показателей 2022 года.
Кому могут отключить свет.
Если задолженность по оплате коммунальных услуг составляет более двух месяцев, должника уведомляют о необходимости оплаты и возможном ограничении в предоставлении некоторых видов услуг ЖКХ. Если через 20 дней после направления уведомления о задолженности она не погашается, доступ к услугам ограничивают, а ещё через 10 дней — отключают (по закону не могут отключить лишь отопление и холодную воду). При этом ответ на вопрос, подать или не подать в суд, зависит не от суммы долга, а от срока, на который долг просрочен. Как правило, он начинается от трёх месяцев, но всё зависит от конкретного случая.
Никто не прописан, а мусор есть.
О том, как действуют коллекторы, юрист Алла Георгиева знает по собственному опыту:
— В 2017 году я переехала в Москву из Волгограда. В Волгограде в собственности моих детей остались участок и дом. По адресу никто не прописан, о чём я неоднократно уведомляла местные службы ЖКХ. Но квитанции по оплате вывоза мусора приходят до сих пор. Продать недвижимость не могу — младшему ребёнку нет ещё 18 лет. С конца 2023 года стали звонить коллекторы. Я объясняю: долга быть не может, так как вывоз мусора должен начисляться по количеству зарегистрированных лиц, а мы зарегистрированы в другом регионе. Не помогает. Говорю: подавайте в суд, будем устанавливать, откуда «вырос» долг. В суд они не подают, снова звонят, шлют сообщения. Кстати, никаких уведомлений о передаче долга коллекторам я не получала. Они меня достали, и я сказала, что подам заявление в полицию о вымогательстве. Звонки прекратились.