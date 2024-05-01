В Великобритании рассказали о последствиях ограничения цен на нефть из России

На парламентских слушаниях в Великобритании заслушали доклад международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs. По мнению специалистов, введение ограничительных мер привело к росту теневых рынков. Они отметили, что санкционный режим налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7. При этом вне этих рамок они могут действовать свободно.