В России в мае подорожает вино

Летом 2023 года Россия почти вдвое увеличила пошлину на ввоз вин из США и Европы. Мера должна была стать дополнительным стимулом для отечественных производителей вин, заявила тогда замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Большие производители, такие как «Абрау-Дюрсо» и «Кубань-Вино», не собирались в связи с этим повышать цены на свою продукцию, прокомментировал ситуацию винодел семейного предприятия «Николаев и сыновья» Михаил Николаев.