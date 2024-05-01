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Убыток Aston Martin вырос почти вдвое из-за снижения продаж

Убыток Aston Martin до вычета налогов составил по итогам первого квартала 2024 года £138,8 млн, что на 87% больше, чем годом ранее (.pdf). После появления этой информации акции компании рухнули на 14%, до самого низкого уровня с ноября 2022 года.

Источник: Reuters

За первый квартал текущего года британскому производителю удалось продать 945 спортивных автомобилей, что на 26% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Однако благодаря росту цен (в среднем на 19%) выручка упала только на 10%, до £267,7 млн.

Руководство Aston Martin заявило, что результаты второго квартала в целом будут такими же, как и в начале года. Однако запуск в ближайшие месяцы сразу четырех новых моделей должен помочь компании улучшить показатели во втором полугодии. Исходя из этого производитель сохранил прогноз на 2024 год на прежнем уровне.

В России продажи дорогих машин резко выросли, с чем связан всплеск спроса, объясняется в материале «Люксовые авто раскупили из запасов».