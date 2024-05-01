Убыток Aston Martin вырос почти вдвое из-за снижения продаж

Руководство Aston Martin заявило, что результаты второго квартала в целом будут такими же, как и в начале года. Однако запуск в ближайшие месяцы сразу четырех новых моделей должен помочь компании улучшить показатели во втором полугодии. Исходя из этого производитель сохранил прогноз на 2024 год на прежнем уровне.