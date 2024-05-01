Стоимость золота опустилась ниже $2,3 тыс. за тройскую унцию впервые с 5 апреля

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже отметки $2,3 тыс. за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки. В последний раз стоимость драгметалла находилась на этом уровне 5 апреля 2024 года.