Стоимость биткойна опускалась ниже $57 тыс. впервые с 28 февраля

По состоянию на 11:31 мск биткойн снижался до $57,094 тыс. (-8,78%).
В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $57 тыс. 28 февраля.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».