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Стоимость биткойна опускалась ниже $57 тыс. впервые с 28 февраля

МОСКВА, 1 мая /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии опускалась на 9,64%, до $56,801 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance на 11:20 мск.

Источник: Reuters

По состоянию на 11:31 мск биткойн снижался до $57,094 тыс. (-8,78%).

В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $57 тыс. 28 февраля.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».