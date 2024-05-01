Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 1 мая составляет 348,72 миллиарда долларов.
Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 255 миллионов долларов, до 31,3 миллиарда. Второе и третье место соответственно поделили совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда) и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,47 миллиарда, также до 27,4 миллиарда долларов).
Четвертую строчку занял совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,57 миллиарда долларов, до 25,9 миллиарда. На пятом месте остается основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,22 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. Мельниченко остался на шестом месте.
Седьмую строчку вновь занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), его состояние с начала года сократилось сильнее всех в этом списке — на 2,18 миллиарда долларов, до 18,9 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа «Онэксим»): его состояние увеличилось на 917 миллионов долларов, до 16,7 миллиарда.
На девятом месте вновь находится основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние выросло на 991 миллион долларов, до 13,3 миллиарда. Десятое снова занимает совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние уменьшилось на 1,95 миллиарда долларов и составляет 12,2 миллиарда.