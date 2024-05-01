Стало известно, когда в мае выплатят пенсии

Пенсионерам, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне и Дню Победы, положена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Причем доплаты по указанным основаниям могут быть установлены еще и на уровне региона. Их размер отличается в зависимости от конкретного субъекта РФ и категории получателя. Сумма может составить от трех тысяч до пятидесяти тысяч рублей.