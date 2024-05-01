Стало известно, когда в мае выплатят пенсии

Региональные отделения Соцфонда России предупредили об изменениях в графике работы из-за майских праздников. В частности, на прошлой неделе они обслуживали граждан в субботу, 27 апреля, так как этот день являлся рабочим.
Если начисление пенсии производится на банковскую карту, то деньги поступят день в день согласно обычному графику. Но сумма может прийти и раньше, если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день.
В случае с перечислением пенсии через «Почту России» ситуация аналогичная. Но при этом важно учесть график работы в мае конкретного почтового отделения, в котором производится выплата.
Кто получит больше денег
Пенсионерам, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне и Дню Победы, положена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Причем доплаты по указанным основаниям могут быть установлены еще и на уровне региона. Их размер отличается в зависимости от конкретного субъекта РФ и категории получателя. Сумма может составить от трех тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, 1 мая планово пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям лиц, работавших в угольной промышленности. Эти доплаты подвергаются пересмотру четыре раза в год. Перерасчет производится в автоматическом режиме и никаких заявлений подавать не нужно.
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