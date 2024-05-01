Reuters: США, Британия и ЕС оказывают давление на ОАЭ из-за торговли с Россией

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) испытывают давление со стороны США, Великобритании и Евросоюза из-за торговли с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По его информации, представители США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе для того, чтобы не допустить в Россию санкционные товары. Чиновники просили ОАЭ предоставить подробную информацию якобы об экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в Россию, сообщили источники агентства.
В ответ на просьбу Reuters прокомментировать информацию представитель ОАЭ не уточнил, проводились ли переговоры. Однако он сказал, что запреты на некоторые товары двойного назначения были введены.