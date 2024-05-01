Reuters: США, Британия и ЕС оказывают давление на ОАЭ из-за торговли с Россией

По его информации, представители США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе для того, чтобы не допустить в Россию санкционные товары. Чиновники просили ОАЭ предоставить подробную информацию якобы об экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в Россию, сообщили источники агентства.