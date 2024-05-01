5 признаков денежной зависимости по мнению психолога

Все нормальные люди любят деньги, ведь они нам необходимы для жизни. Но как определить денежного идолопоклонника, для которого страсть к банкнотам носит маниакальный характер? Вместе с психологом Дмитрием Синаревым рассказываем, как понять, что у вас нездоровая привязанность к деньгам. Список признаков, которые могут указывать на эту проблему.