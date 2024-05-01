5 признаков денежной зависимости по мнению психолога

1. Обожают демонстрировать осведомлённость в финансовой сфере
«Движения курсов валют, наличие акций и скидок в магазинах, сберегательные вклады с высокими процентами. Во всём, где есть возможность сэкономить или выгодно приобрести, эти люди ориентируются, как рыба в воде. И говорить об этом они могут бесконечно. Любое общение с ними, в конечном итоге, сведётся к деньгам и выгоде», — поясняет психолог.
2. Болезненно скрупулёзны в общении с деньгами
Сдача в магазине или на заправке будет получена ими до копейки. Чаевые в кафе, если таковые вообще будут, «поразят смехотворной символичностью». При этом, они обязательно прокомментируют свою скупость таким образом, чтобы это выглядело их достоинством: они умеют считать и не разбрасываются деньгам попусту.
3. Быт, жильё поражают своей аскетичностью
Продукты, одежда, средства гигиены покупаются в минимально необходимом количестве. Запасы делаются лишь в случае колоссальной скидки на товар.
4. Страстные любители халявы
Слова «даром» и «бесплатно» имеют на них магическое действие. Эти люди никогда не упустят возможности получить что-либо просто так. «В гостях, например, они съедят и выпьют столько, сколько смогут. И даже немного больше», — говорит Дмитрий Синарев.
5. У почитателей денег иногда можно взять в долг. Если повезёт
Как правило, их сбережения всегда работают — куда-то вложены, прирастая процентами. Потому, по словам психолога, не стоит удивляться, что и вам деньги будут даны взаймы «на выгодных для их владельца условиях». Дружбу, приятельские отношения такие люди рассматривают с точки зрения выгоды для себя.
Насколько опасна денежная зависимость? Ровно настолько, насколько это может беспокоить окружающих и самого зависимого. Если человека всё устраивает, и он не чувствует дискомфорта, — то и проблемы нет, полагает Синарев.
Однако чаще всего такие люди достаточно одиноки и могут страдать от этого. Ведь дружить бескорыстно они не умеют. «Впрочем, и эту маниакальную страсть можно победить. Для этого нужно лишь захотеть измениться», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».