Потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года

Аргентинцы в прошлом году сократили потребление вина на 6,2% — до 780 миллионов литров. Лидером по сокращению потребления стал Китай, там за год оно рухнуло на 25%, а с 2018 года — в 2,6 раза, до 680 миллионов литров. Замыкает топ-10 Португалия, в которой потребление вина также снизилось — на 9,2%, до 550 миллионов литров.