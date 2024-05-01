Новые законы для семей: больше льгот, отдых с доплатой, еда и проезд бесплатно

Отдыхать будут чаще
Статус многодетной на Ямале носит каждая четвертая семья, сообщил председатель парламента Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин.
С первого мая в регионе меняются условия предоставления компенсаций многодетным северянам на отдых и оздоровление. Раньше они имели право на них раз в три года, теперь — каждые два.
Максимальная сумма возмещения — 1600 рублей на человека, кроме малышей до трех лет. Средствами из бюджета можно оплатить путевку в санаторий или аренду жилья в месте отдыха. Деньги перечисляют как авансом, так и после возвращения из отпуска. Нужно лишь предъявить договор и чек, подтверждающие расходы. В прошлом году этой льготой воспользовались 828 семей.
Плюс тринадцать льгот
В Архангельской области решили уравнять правовой статус приемных семей, воспитывающих троих и более детей, со статусом многодетных семей. «Они получат одинаковые возможности для воспитания детей, — рассказала “РГ” председатель регионального парламента Екатерина Прокопьева. — Если сейчас приемные семьи могут воспользоваться только четырьмя мерами поддержки, то после принятия законопроекта — всеми льготами, которые существуют в регионе для многодетных семей. А их 17».
Также в регионе изменили закон, касающийся детей-сирот: теперь жилье по специальному сертификату они смогут приобретать не только в Архангельской области, но и за ее пределами.
Напомним, жилищные сертификаты для этой категории северян введены в Поморье в 2022 году — на них имеют право сироты 23 лет и старше. Зачем это было нужно? Дело в том, что не все дети-сироты успевали получить от государства положенную по закону квартиру к 18-летию. Зато к этому времени многие заводили семьи и даже успевали набрать жилищных кредитов.
Сегодня сертификат помогает им не только приобрести жилье побольше, но и погасить ипотеку — в любом регионе страны. Сертификаты защищены от мошенников — деньги по ним будут перечислять напрямую на счет продавца квартиры или в кредитную организацию для погашения ипотеки. А продать недвижимость разрешается не раньше, чем через три года.
Плюс три маршрута
В Астраханской области студенты, курсанты и ординаторы до 25 лет, которые учатся в регионе на очных отделениях, получили право на льготный проезд не только в черте города, но и по межмуниципальным маршрутам. Но есть два условия: их протяженность должна быть не более 25 километров в одном направлении, и они должны входить в оптимизированную маршрутную сеть Астраханской агломерации. Сейчас таких маршрутов три. Они связывают областной центр и Приволжский район. Студенты могут ездить со скидкой, имея при себе проездной с транспортной картой «Каспий».
Обед для студента
В Вологодской области дети из многодетных семей, обучающиеся в вузах и колледжах на специалистов среднего звена, могут теперь рассчитывать на бесплатное питание. В этом году такая льгота коснется примерно 400 студентов. Она стартует с первого мая. Средства на ее реализацию уже запланированы в бюджете области, сообщает правительство региона.
Справка «РГ»
23 января этого года вышел Указ Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В нем регионам рекомендовано ввести дополнительные меры для усиления социальной поддержки таких семей.
Среди них — бесплатные лекарства для детей до шести лет и проезд в общественном наземном транспорте и метро для учащихся. Помощь в приобретении школьной и спортивной формы для учебных занятий. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг не ниже 30 процентов от общей суммы, помощь в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков с необходимой инфраструктурой.