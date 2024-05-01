Новые законы для семей: больше льгот, отдых с доплатой, еда и проезд бесплатно

В Астраханской области студенты, курсанты и ординаторы до 25 лет, которые учатся в регионе на очных отделениях, получили право на льготный проезд не только в черте города, но и по межмуниципальным маршрутам. Но есть два условия: их протяженность должна быть не более 25 километров в одном направлении, и они должны входить в оптимизированную маршрутную сеть Астраханской агломерации. Сейчас таких маршрутов три. Они связывают областной центр и Приволжский район. Студенты могут ездить со скидкой, имея при себе проездной с транспортной картой «Каспий».