Модульное строительство позволит справиться с дефицитом кадров

О перспективах модульного строительства в России говорят не первый год, однако его массовое применение тормозит ряд препятствий, в том числе и нормативно-правового характера, отмечает член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Так, есть ограничения по высотности для применения данной технологии, вопрос требует проработки на государственном уровне. «Кроме того, объемно-модульные решения не являются более дешевым способом строительства по сравнению с традиционным. Разница в расходах находится в пределах 5% от себестоимости. Главное преимущество — это скорость. Поэтому существует риск, что в погоне за ценовым преимуществом мы можем увидеть целые районы — близнецы однотипной массовой застройки», — говорит Прохоров.