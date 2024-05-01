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Модульное строительство позволит справиться с дефицитом кадров

Госстандарт на модульное строительство должен быть утвержден во второй половине нынешнего года. Между тем, и при нехватке нормативов модульное строительство весьма активно развивается в России, как и в мире в целом. Недавно о старте эксперимента по модульному строительству жилья и соцобъектов заявили столичные власти.

Источник: РИА "Новости"

Минстрой в прошлом году разработал «дорожную карту» по утверждению документов, направленных на развитие технологий модульного строительства. Предполагается, что к концу 2024 года будет утвержден ГОСТ на эту технологию. Модульное строительство позволит с минимальными финансовыми и временными издержками возводить качественные жилые здания и объекты социальной инфраструктуры, отмечал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

При модульном строительстве на стройплощадку привозят уже готовые, объемные блоки-комнаты, которые нужно лишь соединить между собой (хотя, поскольку пока нет стандартов, под модульным строительством иногда подразумевают даже панельные многоэтажки). Комнаты изготавливают на заводе, иногда там же отделывают их, можно еще до доставки на стройплощадку установить сантехнику и встроенную мебель.

В мире сейчас бум модульного домостроения, говорил ранее на Российской строительной неделе заместитель исполнительного директора НОПСМ Салават Агеев. В 2021 году объем продаж жилья с модульными конструкциями составлял 86 млрд долларов, а к 2030 году, как ожидается, он практически удвоится — до 176 млрд. На долю модульного строительства приходится 7−7,5% строительства жилья в мире. В России показатель пока на уровне 0,5%.

Технологии модульного строительства являются одним из наиболее перспективных направлений развития строительной отрасли и обеспечения плановых показателей по вводу жилья, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Технология применения модулей, изготовленных в заводских условиях, позволяет значительно ускорить строительство жилых и социальных объектов. Этот вопрос первоначально остро встал в период разгара пандемии, когда за короткие сроки было необходимо обеспечить строительство медицинских учреждений, в том числе мобильных. Использование модулей с гарантией завода-изготовителя существенно сокращает трудоемкость работ, сроки возведения здания и, соответственно, его итоговую стоимость, а также позволяет свести к минимуму риск возникновения несчастных случаев на строительной площадке.

По данным Ассоциации развития модульного строительства, применение одних только готовых сантехнических модулей при возведении многоэтажки ускоряет строительство на 2−3 месяца. При использовании комплекса модулей, по расчетам ассоциации, строительство можно ускорить на полтора года.

Эта технология требует меньшего числа строителей на площадке, отмечает научный руководитель НИИ Строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар. Нехватка строителей была одной из причин расширения индустриального домостроения (объемно-модульного и панельного) в советское время. Сейчас строителей тоже остро не хватает.

Также технологии модульного строительства позволяют уйти от сезонности, отмечает Глушков. В теплых заводских цехах изготавливать модули-комнаты можно круглый год, невзирая на дожди и морозы. А затем лишь монтировать их на стройплощадке.

Производство модулей в заводских условиях, а не на стройплощадке, положительно влияет на качество строительства, отмечает Пустовгар. В России достаточно много домов по этой технологии строится в Воронежской, Липецкой области. Сейчас эти технологии пришли в Москву и Подмосковье. Редкий случай, когда технология идет из регионов в столицу, а не наоборот, отмечает эксперт.

При всех плюсах модульного строительства нужно учитывать также, что эта технология требует достаточно больших инвестиций — нужно построить заводы, тут важна господдержка, отмечает Пустовгар.

Ограничивает применение модульных конструкций и непростая перевозка. Железобетонные модули весят десятки тонн, есть строгие требования к подъездам и разворотам, нужны подъемные краны с большой грузоподъемностью.

По данным анализа рынка индустриального строительства (быстровозводимых модульных, каркасных, деревянных, сборных железобетонных и металлических конструкций), проведенного НОСТРОЙ, в 46 регионах России есть 207 домостроительных производств деревянных конструкций, 154 производства железобетонных изделий и крупногабаритных блоков, 164 производства металлоконструкций. Так что производство модулей достаточно распространено. «Там, где такое производство недостаточно развито, можно обратить внимание на соседние регионы, — говорит Глушков. — По нашим оценкам, логистические возможности домостроительных комбинатов распространяются в радиусе 600 км».

О перспективах модульного строительства в России говорят не первый год, однако его массовое применение тормозит ряд препятствий, в том числе и нормативно-правового характера, отмечает член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Так, есть ограничения по высотности для применения данной технологии, вопрос требует проработки на государственном уровне. «Кроме того, объемно-модульные решения не являются более дешевым способом строительства по сравнению с традиционным. Разница в расходах находится в пределах 5% от себестоимости. Главное преимущество — это скорость. Поэтому существует риск, что в погоне за ценовым преимуществом мы можем увидеть целые районы — близнецы однотипной массовой застройки», — говорит Прохоров.

Одна из сложностей, которую нужно преодолеть рынку модульного домостроения — это восприятие таких домов как какого-то ширпотреба, говорит Агеев. Хотя технологии уже позволяют делать и доставлять на стройплощадки комнаты с высотой потолков порядка 3,5 метра и свободным пространством до 50 кв.м. А производители указывают, что комбинировать эти блоки можно самыми разными способами и, соответственно, получать разные планировки и архитектурные решения.

Перспективные направления для модульного строительства — возведение гостиничных комплексов, считает Пустовгар. Также можно использовать их при реновации: при этом нет требований к индивидуальной планировке, но очень быстро можно построить достаточно комфортное современное жилье.