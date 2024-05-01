Модульное строительство позволит справиться с дефицитом кадров

Минстрой в прошлом году разработал «дорожную карту» по утверждению документов, направленных на развитие технологий модульного строительства. Предполагается, что к концу 2024 года будет утвержден ГОСТ на эту технологию. Модульное строительство позволит с минимальными финансовыми и временными издержками возводить качественные жилые здания и объекты социальной инфраструктуры, отмечал замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.
В мире сейчас бум модульного домостроения, говорил ранее на Российской строительной неделе заместитель исполнительного директора НОПСМ Салават Агеев. В 2021 году объем продаж жилья с модульными конструкциями составлял 86 млрд долларов, а к 2030 году, как ожидается, он практически удвоится — до 176 млрд. На долю модульного строительства приходится 7−7,5% строительства жилья в мире. В России показатель пока на уровне 0,5%.
Технологии модульного строительства являются одним из наиболее перспективных направлений развития строительной отрасли и обеспечения плановых показателей по вводу жилья, считает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Технология применения модулей, изготовленных в заводских условиях, позволяет значительно ускорить строительство жилых и социальных объектов. Этот вопрос первоначально остро встал в период разгара пандемии, когда за короткие сроки было необходимо обеспечить строительство медицинских учреждений, в том числе мобильных. Использование модулей с гарантией завода-изготовителя существенно сокращает трудоемкость работ, сроки возведения здания и, соответственно, его итоговую стоимость, а также позволяет свести к минимуму риск возникновения несчастных случаев на строительной площадке.
По данным Ассоциации развития модульного строительства, применение одних только готовых сантехнических модулей при возведении многоэтажки ускоряет строительство на 2−3 месяца. При использовании комплекса модулей, по расчетам ассоциации, строительство можно ускорить на полтора года.
Эта технология требует меньшего числа строителей на площадке, отмечает научный руководитель НИИ Строительных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Пустовгар. Нехватка строителей была одной из причин расширения индустриального домостроения (объемно-модульного и панельного) в советское время. Сейчас строителей тоже остро не хватает.
Также технологии модульного строительства позволяют уйти от сезонности, отмечает Глушков. В теплых заводских цехах изготавливать модули-комнаты можно круглый год, невзирая на дожди и морозы. А затем лишь монтировать их на стройплощадке.
Производство модулей в заводских условиях, а не на стройплощадке, положительно влияет на качество строительства, отмечает Пустовгар. В России достаточно много домов по этой технологии строится в Воронежской, Липецкой области. Сейчас эти технологии пришли в Москву и Подмосковье. Редкий случай, когда технология идет из регионов в столицу, а не наоборот, отмечает эксперт.
При всех плюсах модульного строительства нужно учитывать также, что эта технология требует достаточно больших инвестиций — нужно построить заводы, тут важна господдержка, отмечает Пустовгар.
Ограничивает применение модульных конструкций и непростая перевозка. Железобетонные модули весят десятки тонн, есть строгие требования к подъездам и разворотам, нужны подъемные краны с большой грузоподъемностью.
О перспективах модульного строительства в России говорят не первый год, однако его массовое применение тормозит ряд препятствий, в том числе и нормативно-правового характера, отмечает член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Так, есть ограничения по высотности для применения данной технологии, вопрос требует проработки на государственном уровне. «Кроме того, объемно-модульные решения не являются более дешевым способом строительства по сравнению с традиционным. Разница в расходах находится в пределах 5% от себестоимости. Главное преимущество — это скорость. Поэтому существует риск, что в погоне за ценовым преимуществом мы можем увидеть целые районы — близнецы однотипной массовой застройки», — говорит Прохоров.
Одна из сложностей, которую нужно преодолеть рынку модульного домостроения — это восприятие таких домов как какого-то ширпотреба, говорит Агеев. Хотя технологии уже позволяют делать и доставлять на стройплощадки комнаты с высотой потолков порядка 3,5 метра и свободным пространством до 50 кв.м. А производители указывают, что комбинировать эти блоки можно самыми разными способами и, соответственно, получать разные планировки и архитектурные решения.
Перспективные направления для модульного строительства — возведение гостиничных комплексов, считает Пустовгар. Также можно использовать их при реновации: при этом нет требований к индивидуальной планировке, но очень быстро можно построить достаточно комфортное современное жилье.