Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили санкционные списки, связанные с Россией. Об этом говорится в документации, обнародованной Министерством финансов США.

Из нее следует, что рестрикции были введены в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц.

Источник: Reuters

Из нее следует, что рестрикции были введены в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц.

В список, в частности, включены:

  • 16 морских судов под российским флагом и несколько судов под флагами Сингапура и Панамы.
  • Граждане третьих стран, в том числе из Азербайджана.
  • Авиакомпания «Победа», при этом операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании «Победа» разрешены до 30 июля 2024 года.
  • Компании из КНР.
  • 17 зарегистрированных в Турции компаний.
  • Три компании из ОАЭ, в частности — Albait Al Khaleeje General Trading LLC, GMM FZE, GMM Management DMCC.
  • Брянский автомобильный завод и завод по производству электроники «Протон».
  • Компании «Разрез Восточный», который входит в «Сибантрацит», и принадлежащий «Эльге» «Разрез Малиновский», а также «Разрез Кузнецкий Южный».
  • Горно-добывающая компания «Баимская».
  • Группа компаний «Астра».
  • Производитель бронеавтомобилей «Тайфун» компании «Ремдизель».