Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией

Из нее следует, что рестрикции были введены в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц.
В список, в частности, включены:
- 16 морских судов под российским флагом и несколько судов под флагами Сингапура и Панамы.
- Граждане третьих стран, в том числе из Азербайджана.
- Авиакомпания «Победа», при этом операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании «Победа» разрешены до 30 июля 2024 года.
- Компании из КНР.
- 17 зарегистрированных в Турции компаний.
- Три компании из ОАЭ, в частности — Albait Al Khaleeje General Trading LLC, GMM FZE, GMM Management DMCC.
- Брянский автомобильный завод и завод по производству электроники «Протон».
- Компании «Разрез Восточный», который входит в «Сибантрацит», и принадлежащий «Эльге» «Разрез Малиновский», а также «Разрез Кузнецкий Южный».
- Горно-добывающая компания «Баимская».
- Группа компаний «Астра».
- Производитель бронеавтомобилей «Тайфун» компании «Ремдизель».