Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили санкционные списки, связанные с Россией. Об этом говорится в документации, обнародованной Министерством финансов США.

Из нее следует, что рестрикции были введены в отношении 29 физических и более 250 юридических лиц.