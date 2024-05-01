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Миллионов не хватит. Между своими счетами можно переводить до 30 млн рублей в месяц

С первого мая россияне смогут переводить между своими счетами без комиссии суммы в пределах 30 миллионов рублей в месяц.

Источник: Luis Villasmil/СС0

Соответствующие изменения в закон «О банках и банковской деятельности» Госдума приняла прошлым летом.

В ЦБ объясняли, что нововведение позволит сократить расходы россиян и будет мотивировать банки на повышение качества своих услуг.

Воспользоваться новой услугой смогут клиенты более чем 200 банков.

Клиенты банка выиграют от этих изменений. Чтобы перевести свои средства из одного банка в другой на собственный счет приходилось оплачивать комиссию. При этом лимит онлайн-переводов самому себе без комиссии составлял 100 тысяч рублей в месяц.

Ограничения на переводы другим лицам без комиссии, останутся такими же. Можно переводить бесплатно другому человеку до 100 тысяч рублей в месяц. За перевод свыше этого лимита последует комиссия — 0,5% от суммы перевода.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что при отмене взимаемых комиссий банки потеряют стабильный источник дохода, и как результат -, клиенты банков могут лишиться ряда бонусных программ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»