Миллионов не хватит. Между своими счетами можно переводить до 30 млн рублей в месяц

Соответствующие изменения в закон «О банках и банковской деятельности» Госдума приняла прошлым летом.
В ЦБ объясняли, что нововведение позволит сократить расходы россиян и будет мотивировать банки на повышение качества своих услуг.
Воспользоваться новой услугой смогут клиенты более чем 200 банков.
Клиенты банка выиграют от этих изменений. Чтобы перевести свои средства из одного банка в другой на собственный счет приходилось оплачивать комиссию. При этом лимит онлайн-переводов самому себе без комиссии составлял 100 тысяч рублей в месяц.
Ограничения на переводы другим лицам без комиссии, останутся такими же. Можно переводить бесплатно другому человеку до 100 тысяч рублей в месяц. За перевод свыше этого лимита последует комиссия — 0,5% от суммы перевода.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что при отмене взимаемых комиссий банки потеряют стабильный источник дохода, и как результат -, клиенты банков могут лишиться ряда бонусных программ.
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