Лимит бесплатных переводов между своими счетами увеличили до ₽30 млн

Увеличение суммы лимита до 30 млн руб. объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это было сделано для создания «максимально удобных условий» для граждан, которые переводят деньги из одного банка в другой после продажи имущества на крупную сумму. Мера также направлена на борьбу с «зарплатным рабством», когда работодатель выбирает за сотрудников банк, в котором они получают зарплаты.